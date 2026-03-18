26 sicherheitsrelevante Vorfälle in Kernkraftwerk Brokdorf

Brokdorf/Kiel (dpa/lno) –

Im stillgelegten Atomkraftwerk Brokdorf (Kreis Steinburg) haben sich seit Anfang 2022 insgesamt 26 sicherheitsrelevante Vorfälle ereignet. Das geht aus einer Antwort der Landesregierung auf eine kleine Anfrage des Grünen-Abgeordneten Malte Krüger hervor.

Bei Reparaturarbeiten fiel etwa ein Brennstab aus der Greifvorrichtung, und an einer Brandschutzklappe trat eine Funktionsstörung auf, wie die Landesregierung mitteilte. Im November 2024 kam es zudem bei Arbeiten an einer Isolierhaube zu einer leichten Kontamination eines Mitarbeiters mit radioaktiven Stoffen.

«Ich erwarte vom Betreiber PreussenElektra und dem Eigentümer Eon mehr Sorgfalt und Prävention», erklärte der Abgeordnete Krüger. «Der Konzernleitung von PreussenElektra muss anscheinend wieder klarer werden, dass es hier nicht um den Rückbau eines Abenteuerspielplatzes geht, sondern um ein Atomkraftwerk.»

Ursache oft technische oder menschliche Fehler

Laut der Landesregierung beruhen die meldepflichtigen Ereignisse häufig auf technischen Defekten, etwa durch Korrosionsschäden, oder auf menschlichen Fehlern. Krüger mahnte: «Der Betreiber muss weiterhin für einen sicheren Ablauf auch während der Stilllegung und des Rückbaus sorgen und mit den Mitarbeitenden alle Prozesse gewissenhaft durchführen.» Dabei stehe der Schutz von Umwelt und Bevölkerung an erster Stelle.

Im Oktober 2024 erhielt das Ende 2021 stillgelegte Atomkraftwerk Brokdorf die erste Genehmigung für den Rückbau. Laut den damaligen Angaben des Betreibers sollen die Arbeiten etwa 15 Jahre dauern. Während des gesamten Abbaus steht der Strahlenschutz an erster Stelle. Die atomrechtliche Aufsicht überwacht jeden Schritt des Rückbaus genau.