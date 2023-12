Nordhorn (dpa/lni) –

Bei einem Autounfall in Nordhorn (Landkreis Grafschaft Bentheim) ist ein 26-Jähriger tödlich verletzt worden. Der junge Mann kam am Samstagabend aus bislang ungeklärter Ursache in einer Kurve von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Wagen gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilte. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er starb.