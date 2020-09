Schapen (dpa/lni) – Ein Mann ist in Schapen in Landkreis Emsland mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt und hat sich dabei lebensgefährlich verletzt. Der 26-Jährige sei in der Nacht zum Sonntag aus unbekannten Gründen von der Straße abgekommen, sagte ein Polizeisprecher. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.