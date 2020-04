26-Jähriger bei Unfall in Bakum schwer verletzt

Ein Warndreieck mit dem Schriftzug «Unfall» steht auf einer Straße. Foto: Patrick Seeger/dpa/Symbolbild

Bakum (dpa/lni) – Ein 26-Jähriger ist am Samstagmittag im Landkreis Vechta bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Ein 23 Jahre alter Autofahrer hatte den Wagen des 26-Jährigen in Bakum beim Überqueren der Landstraße übersehen, wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte. Die beiden Wagen stießen zusammen, das Auto des 26-Jährigen wurde in den Straßengraben geschleudert. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mann im Wagen eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Der 23-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

