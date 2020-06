26-Jährige stirbt bei Unfall: Vier Menschen verletzt

Gifhorn (dpa/lni) – Eine 26 Jahre alte Autofahrerin ist nach einem Zusammenprall mit einem anderen Wagen in Gifhorn gestorben. Die junge Frau habe aus unbekannten Gründen an einer Kreuzung das andere Auto zu spät bemerkt, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem das Auto der Frau von der Straße geschleudert wurde. Sie wurde eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle.

Der 27 Jahre alte Fahrer des anderen Autos schleuderte durch die Wucht des Aufpralls in einen weiteren Wagen. Er, seine 22 und 33 Jahre alten Mitfahrer, sowie die 26 Jahre alte Fahrerin des dritten Wagens wurden dabei verletzt. Die Straße blieb für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Polizeibericht