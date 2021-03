257 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Schleswig-Holstein

Ein Arzt hält einen Tupfer zum Abstrich für einen Corona-Test in der Hand. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Kiel (dpa/lno) – In Schleswig-Holstein haben sich 257 Menschen neu mit dem Coronavirus infiziert. Das geht aus Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel vom Mittwochabend hervor (Datenstand: 10.3.). Am Dienstag waren 247 Neuinfektionen gemeldet worden – am Mittwoch vergangener Woche waren es 292. Die Zahl der im Zusammenhang mit Covid-19 Gestorbenen beträgt jetzt 1359 – das sind 9 mehr als am Dienstag.

Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg leicht an und erreicht nun 46,5 Ansteckungen je 100 000 Einwohner in einer Woche. Am Vortag lag der Wert bei 46,2. In Schleswig-Holsteins Krankenhäusern wurden mit Stand Mittwoch 209 Patienten behandelt. Intensivmedizinische Behandlung brauchten 55 Menschen, davon 38 mit Beatmung. Schätzungsweise sind inzwischen 40 100 Menschen genesen.

