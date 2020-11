251 neue Corona-Infektionen in Hamburg

Ein Wattestäbchen eines Corona Abstriches wird untersucht. Foto: Oliver Berg/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Die Zahl der in Hamburg bestätigten Corona-Infektionen hat sich nach Angaben der Gesundheitsbehörde am Montag um 251 Fälle erhöht. Der Sieben-Tage-Wert sank leicht auf 128,2 pro 100 000 Einwohner, wie die Behörde im Internet mitteilte. Am Vortag lag die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz noch bei 132,8. Am Samstag wurden 396 neue Fälle gemeldet, am Sonntag waren es 283.

Seit Ausbruch der Pandemie haben sich in Hamburg demnach 14 286 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Rund 9200 von ihnen gelten nach Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) als genesen, etwa 200 mehr als am Vortag. In Hamburger Kliniken werden – mit Stand Freitag – 163 an Covid-19 erkrankte Patienten behandelt; auf Intensivstationen liegen 40 Patienten.

Seit Beginn der Pandemie starben nach Angaben der Gesundheitsbehörde 241 Menschen in Hamburg an einer Covid-19-Erkrankung. Diese Zahl ist seit 2. Oktober unverändert. Das RKI zählt für die Hansestadt 288 Tote, das sind drei mehr als am Vortag.

Die Hamburger Gesundheitsbehörde lässt alle gestorbenen Corona-Patienten obduzieren. Das Institut für Rechtsmedizin zählt auf dieser Grundlage dann sämtliche Fälle, in denen jemand an Covid-19 gestorben ist. Das RKI zählt alle Personen, die im Zusammenhang mit einer Sars-CoV-2-Infektion gestorben sind.

Corona-Zahlen Hamburg

RKI-Zahlen

RKI-Dashboard