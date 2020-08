250 Teilnehmer demonstrieren in Hamburg gegen Polizeigewalt

Teilnehmer der Kundgebung «Gemeinsam gegen rassistische Polizeigewalt!» in Hamburg. Foto: Axel Heimken/dpa

Hamburg (dpa/lno) – Rund 250 Menschen haben laut Polizei am Samstag in Hamburg gegen rassistische Polizeigewalt demonstriert. Auf Transparenten und Plakaten hieß es: «Wir verurteilen jegliche Art von Polizeigewalt» und «Solidarität zu jeder Zeit». Hintergrund für die Demonstration ist ein Polizeieinsatz von Anfang der Woche in der Neustadt, der für Diskussionen gesorgt hatte. Ein Video auf Twitter zeigt, wie acht Beamte einen 15-Jährigen niederringen. Nach Angaben der Polizei hatte der Jugendliche mit einem Elektro-Roller wiederholt verbotswidrig den Gehweg benutzt. Anschließend sei er der Aufforderung, sich auszuweisen, nicht nachgekommen.

Angemeldet wurde die Demonstration von der Linken-Fraktion, dem Hamburger Bündnis gegen Rechts, der Seebrücke Hamburg und linken Gruppierungen. Auch die Mutter des 15-Jährigen sollte unter den Teilnehmern sein. Nach der Kundgebung zogen rund 100 Menschen zum Ort des Geschehens und hängten ein Transparent auf. Die Demonstranten erinnerten auch an die Opfer eines rassistischen Anschlags mit neun Toten in Hanau vor einem halben Jahr.

Tweet mit Video in Langfassung und split screen Kurzfassung

Ganzes Video auf YouTube

Aufruf zur Demo auf Facebook