250 Haushalte in Celle nach Rohrbruch ohne Wasser

Celle (dpa/lni) –

Mehrere Hundert Haushalte in Celle sind nach einem Wasserrohrbruch von der Trinkwasserversorgung abgeschnitten. Aufgrund eines mutmaßlich größeren Schadens an einer Wasserleitung liefen Absperrmaßnahmen am Wilhelm-Heinichen-Ring, teilte die Polizei mit. Mehrere Haushalte seien bereits ohne Wasserversorgung. Laut «Cellescher Zeitung» sind 250 Haushalte betroffen.

Bei weiteren Haushalten im Umfeld komme es zu brauner Verfärbung im Wasser, berichtete die Zeitung weiter. Laut Polizei besteht an der Schadstelle zudem die Gefahr, dass die Straße unterspült wird. Der Bereich wurde daher abgesperrt. Wie lange die Reparatur- und Sperrmaßnahmen dauern, sei bislang nicht bekannt.