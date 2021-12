In Polizei-Westen gekleidete Polizisten. Foto: Silas Stein/dpa/Symbolbild

Wilhelmshaven (dpa/lni) – Rund 250 Menschen sind aus Protest gegen die Corona-Maßnahmen am Montagabend durch Wilhelmshaven gezogen. Der Protest, der am Rathausplatz begann, sei angemeldet gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Aufzugs hätten sich an die Corona-Bestimmungen und die Straßenverkehrsordnung gehalten. Die Versammlung verlief friedlich und endete ohne besondere Vorkommnisse.

© dpa-infocom, dpa:211213-99-371463/2