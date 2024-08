250.000 Menschen zur CSD-Demo in Hamburg erwartet

Hamburg (dpa/lno) –

Heute wird in Hamburg der Christopher Street Day mit einer großen Demo begangen. Die Kundgebung soll ab 11.55 Uhr am Mundsburger Damm an der Außenalster starten und es werden der Polizei zufolge rund 250.000 Menschen erwartet. Das Motto der Demo ist in diesem Jahr «5 vor 12! Du & ich gegen Rechtsdruck».

Der bunte Zug mit mehr als 130 Gruppen, darunter 59 Trucks, läuft und fährt über die Lange Reihe, am Hauptbahnhof entlang und über die Mönckebergstraße bis zum Rathausplatz. Die Polizei rät zur Anreise mit schienengebundenen Verkehrsmitteln, Fahrrad oder zu Fuß. Autofahrer sollten den Bereich weiträumig umfahren.

Lange Tradition

Der Christopher Street Day wird weltweit gefeiert. Die Bewegung geht auf Ereignisse im Juni 1969 zurück. Nach einer Razzia der Polizei in der Szenebar «Stonewall Inn» kam es damals zum Aufstand von Schwulen und Lesben. Hauptschauplatz von Straßenschlachten war die Christopher Street im Künstler-Viertel Greenwich Village in New York City.