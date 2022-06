250.000 Euro Schaden bei Feuer in Autowerkstatt in Hannover

Hannover (dpa/lni) –

Bei einem Feuer in einer Autowerkstatt in Hannover ist ein Schaden von rund 250.000 Euro entstanden. Insgesamt wurden elf Fahrzeuge, die in einem Innenhof der Werkstatt und in einer Halle abgestellt waren, durch die Flammen zerstört oder beschädigt, wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte. Verletzt wurde niemand. Die rund 40 Rettungskräfte konnten verhindern, dass die Flammen in der Nacht zum Samstag auf die gesamte Werkstatt und ein angrenzendes viergeschossiges Wohngebäude übergriffen. Das Wohnhaus ist allerdings vorerst nicht mehr bewohnbar. 15 Mieter kamen laut Feuerwehr bei Bekannten und Verwandten unter. Die Polizei nahm Ermittlungen zur Brandursache auf.