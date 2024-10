25. NordArt: Mehr als 100.000 Besucher in Büdelsdorf

Büdelsdorf (dpa/lno) –

Zur NordArt sind nach Angabe der Organisatoren mehr als 100.000 Besucher auf das Gelände der historischen Eisengießerei Carlshütte in Büdelsdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) gekommen. Zu sehen gab es auf der 25. Ausstellung Arbeiten von 200 Künstlern aus aller Welt. Die NordArt ist eine der größten jährlichen Ausstellungen zeitgenössischer Kunst in Europa und stellte zum Jubiläum die Preisträger der vergangenen Jahre in den Mittelpunkt. Seit 2010 seien 57 Preisträger ausgezeichnet worden.

In diesem Jahr erhielt die chinesische Bildhauerin Xiang Jing den mit 10.000 Euro dotierten NordArt-Preis. Sie nahm bereits zum vierten Mal an der Ausstellung teil. Eine besondere Ehrung erhielten zum Jubiläum die beiden Kuratoren der NordArt, Wolfgang Gramm und Inga Aru. Hans-Julius und Johanna Ahlmann, Gastgeber des Kuntwerks Carlshütte, verliehen anlässlich des 25. Jubiläums einen mit 10.000 Euro dotierten NordArt Sonderpreis an die beiden Künstler.