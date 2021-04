25 Jahre «Jein»: Fettes Brot gratulieren sich zu Kult-Hit

Die Hamburger Hip-Hop-Band Fettes Brot. Foto: Axel Heimken/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa) – Die Hamburger Band Fettes Brot hat sich selbst zum 25-jährigen Jubiläum ihres Hits «Jein» gratuliert. «Herzlichen Glückwunsch an uns. Dieser Klassiker wird heute 25! Wahnsinn», schrieben die Musiker am Donnerstagmorgen auf Facebook. Dazu posteten sie den Clip zu dem Song, der auf ihrem 1996 veröffentlichten zweiten Studioalbum «Außen Top Hits, innen Geschmack» enthalten war. Dazu fragten sie ihre Fans in den Kommentaren, was diese mit dem Song verbinden.

Fettes Brot gehören seit mehr als 25 Jahren zu den festen Größen im deutschen Hip-Hop. Mit «Jein» und «Nordisch by Nature» feierten Doktor Renz (Martin Vandreier), König Boris (Boris Lauterbach) und Björn Beton (Björn Warns) ihren Durchbruch, besangen «Schwule Mädchen» und schafften mit «Emanuela» den 2. Platz beim Bundesvision Song Contest. Ihr neuntes Album «Lovestory» erschien 2019.

