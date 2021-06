25 Jahre im Landtag: Klimakongress und Digital-Feier

Robert Habeck, Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen in Kiel. Foto: Kay Nietfeld/dpa/Archivbild

Kiel (dpa/lno) – Die Grünen in Schleswig-Holstein feiern den 25. Jahrestag ihres erstmaligen Einzugs in den Landtag. 1996 hatte die Partei 8,1 Prozent der Stimmen geholt und damit sechs Parlamentssitze erobert. Die Grünen bildeten daraufhin die erste rot-grüne Regierungskoalition mit Heide Simonis von der SPD als Ministerpräsidentin. Zum Jubiläum wollen die Grünen an diesem Donnerstag einen Klimakongress abhalten und dann am Abend ebenfalls digital auf die bisherige Zeit im Landtag zurückblicken. Zu einer «Sofa-Runde» sind drei frühere Fraktionschefs eingeladen, darunter der heutige Bundesvorsitzende der Grünen, Robert Habeck.

«Wir hätten unser Fest gerne mit einer Grünen-Party gefeiert, die in den letzten 25 Jahren auch legendär waren», sagte die derzeitige Fraktionschefin Eka von Kalben der Deutschen Presse-Agentur. «Nun haben wir uns wegen Corona für ein digitales Format entschieden und freuen uns auf einen spannenden Rückblick in die letzten 25 Jahre.»

