Ein Polizei Blaulicht ist bei der Unfallaufnahme zu sehen. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Thaden (dpa/lno) – Ein 25 Jahre alter Autofahrer ist am Montag bei Thaden im Kreis Rendsburg-Eckernförde mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt. Er starb noch an der Unfallstelle, teilte die Polizei mit. Nach ersten Erkenntnissen hatte der 25-Jährige auf regennasser Fahrbahn in einer Kurve die Gewalt über sein Fahrzeug verloren und war gegen einen Baum geprallt. Andere Fahrzeuge waren nach Polizeiangaben an dem Unfall nicht beteiligt.

