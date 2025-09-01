25-jähriger Feuerwehrmann stirbt nach Einsatz

Bad Pyrmont (dpa/lni) –

Kurz nach dem Einsatz bei einer in Brand geratenen Werkstatt in Bad Pyrmont ist ein Feuerwehrmann gestorben. Der 25-Jährige habe im Feuerwehrhaus das Bewusstsein verloren, teilte die Polizei mit. Trotz Reanimation starb der Mann wenig später im Krankenhaus. Der Polizei lagen zunächst keine Hinweise darauf vor, dass sein Tod im Zusammenhang mit dem Einsatz steht.

Zeugen hatten am Freitag die Feuerwehr gerufen, weil der Dachstuhl einer Werkstatt, die an ein Wohnhaus grenzte, brannte. Rund 120 Einsatzkräfte waren vor Ort. Durch die Löscharbeiten sei ein Übergreifen der Flammen auf den Wohnbereich nahezu verhindert worden. Der Schaden liegt den Angaben zufolge im mittleren fünfstelligen Bereich. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein technischer Defekt die Ursache für den Brand gewesen sein.