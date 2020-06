25-Jähriger ertrinkt in Lübeck

Ein Rettungsfahrzeug der Feuerwehr im Einsatz. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Lübeck (dpa/lno) – Beim Baden in der Lübecker Kanaltrave ist ein Mann am Montagabend ertrunken. Der 25-Jährige habe sich Abkühlung verschaffen wollen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Eine Frau hatte den Schwimmer eine Zeit lang beobachtet, dann aber aus den Augen verloren und gegen 17.15 Uhr die Feuerwehr alarmiert. Rettungskräfte konnten nur noch den leblosen Körper des Mannes aus dem Wasser bergen. Wiederbelebungsversuche scheiterten. Der Leichnam des Mannes wurde in die Lübecker Rechtsmedizin gebracht.