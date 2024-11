25-jähriger Autofahrer stirbt nach Kollision mit Lkw

Rotenburg (dpa/lni) –

Ein 25 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Verkehrsunfall auf der B71 in Rotenburg ums Leben gekommen. Der Mann hatte am Donnerstagnachmittag in einer Kurve die Kontrolle über seinen Wagen verloren – wohl wegen nicht angepasster Geschwindigkeit, wie die Polizei mitteilte. Das Auto geriet dadurch in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Lkw. Der 25-Jährige wurde schwer verletzt in ein Klinikum gebracht. Dort erlag er wenig später seinen Verletzungen.