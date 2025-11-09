25-Jährige zeigt verbotene Flagge in Lüneburger Innenstadt

Lüneburg (dpa/lni) –

Eine 25-Jährige hat in Lüneburg eine verbotene Reichskriegsflagge mit einem Hakenkreuz in der Mitte öffentlich gezeigt. Zeugen informierten die Polizei. Die Beamten trafen die Frau in der Nacht zum Sonntag in einer Gaststätte im Kneipenviertel an, wie die Polizei mitteilte. Sie trug die verbotene Flagge als Schal um den Hals. Die Polizei beschlagnahmte die Flagge und leitete ein Strafverfahren gegen die 25-Jährige ein. Zudem ermittelt der Staatsschutz.