25-Jährige stirbt nach Messerstichen in Asyl-Unterkunft

Hamburg (dpa/lno) – Bei einem Streit in einer Asyl-Unterkunft im Hamburger Stadtteil Langenhorn ist eine 25 Jahre alte Frau erstochen worden. Nach Angaben der Polizei steht der Ex-Partner der Getöteten unter dringendem Tatverdacht. Der 27-Jährige soll der Frau am Montagabend mit einem größeren Küchenmesser in die Brust gestochen und sich anschließend mit dem Messer selbst verletzt haben. Über die Staatsanwaltschaft Hamburg sollte ein Haftbefehl gegen den Mann erwirkt werden.

Die Frau und ihr Ex-Partner waren aus zunächst ungeklärter Ursache in einen Streit geraten. Die Auseinandersetzung eskalierte dann. Sowohl die Frau als auch der Tatverdächtige wurden unter Reanimationsbedingungen in Krankenhäuser transportiert und dort notoperiert. Während die Frau ihren schweren Verletzungen erlag, befand sich der Tatverdächtige am Dienstag außer Lebensgefahr. Die Mordkommission (LKA 41) hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat aufgenommen.

Das Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes betreute Augenzeugen des Vorfalls. Darunter befanden sich auch ein elfjähriges Kind und eine Frau, die aufgrund ihrer Schocksymptome in ein Krankenhaus transportiert wurde.

