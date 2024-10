Die 25-Jährige kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. (Symboldbild) Philipp von Ditfurth/dpa

Eine 25-Jährige ist mit ihrem Auto in Börger (Kreis Emsland) gegen einen Baum geprallt und lebensgefährlich verletzt worden. Sie habe zwei Autos überholen wollen und sei aus unklarer Ursache nach links von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit. Die Frau wurde demnach in ihrem Wagen eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit. Sie kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.