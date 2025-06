25-Jährige bei Unfall getötet – Unfallverursacher flüchtet

Nindorf (dpa/lno) –

Eine 25 Jahre alte Frau ist nahe Nindorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) von einem Auto erfasst worden und ums Leben gekommen. Der Autofahrer sei nach dem Zusammenstoß am Morgen von der Unfallstelle geflüchtet und habe die Frau zurückgelassen, teilte die Polizei mit. Polizei und Rettungsdienst fanden die Leiche den Angaben zufolge am Straßenrand. Auch Fahrzeugteile lagen an der Unfallstelle. Das Unfallfahrzeug konnte später in einem Ort in der Nähe festgestellt werden. Die Ermittlungen zum Fahrer laufen noch, wie die Polizei weiter mitteilte. Zuvor hatten Medien berichtet.