25-Jährige bei Unfall auf A2 schwer verletzt

Garbsen (dpa/lni) –

Bei einem Unfall auf der A2 ist eine 25 Jahre alte Autofahrerin schwer verletzt worden. Ihre beiden Mitfahrer, ein neunjähriges Mädchen und ein 34 Jahre alter Mann, erlitten leichte Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Drei Fahrzeuge waren den Angaben nach auf der linken Fahrbahn zwischen Wunstorf und Garbsen kollidiert.

Weitere Angaben zum genauen Unfallhergang gab es zunächst nicht, die Polizei ermittelt. Für die medizinische Versorgung wurde ein Rettungshubschrauber eingesetzt. Die anderen acht beteiligten Menschen wurden bei dem Unfall am Freitagnachmittag nicht verletzt. Die A2 war für die Dauer der Rettungsmaßnahmen für rund eine Stunde voll gesperrt.