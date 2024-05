25.000 Ehrenamtskarten in Niedersachsen

Hannover (dpa/lni) –

Die Ehrenamtskarte in Niedersachsen ist nach zahlreichen Jahren weiterhin beliebt – nun ist die fünfundzwanzigtausendste Karte übergeben worden. Ministerpräsident Stephan Weil und Regionspräsident Steffen Krach (beide SPD) übergaben diese am Montag an den Leiter der Tafel in Garbsen, Klaus Bertram, wie die Staatskanzlei mitteilte. Weil dankte allen Engagierten, «die sich für unser Gemeinwohl einsetzen und unser Zusammenleben bereichern».

Die Inhaberinnen und Inhaber einer solchen Karte profitieren laut Staatskanzlei landesweit von rund 2700 Vergünstigungen – beispielsweise im Einzelhandel, in Museen und Schwimmbädern. Im vergangenen Jahr seien rund 10.000 Kartenanträge gestellt worden, demnach rund doppelt so viele wie ein Jahr zuvor. Diese Steigerung sei auf zahlreiche Neuregelungen zurückzuführen, etwa dem komplett digitalen Beantragen der Karte.

In der Region Hannover habe die Karte an Attraktivität gewonnen, weil dort Inhaberinnen und Inhaber das Deutschlandticket für 365 Euro im Jahr erhalten können, hieß es weiter. Die Ehrenamtskarte wurde laut Staatskanzlei 2007 im Bundesland eingeführt, seit 2010 gilt sie länderübergreifend für Niedersachsen und Bremen.

Wer eine solche Karte erhalten möchte, muss sich seit mindestens zwei Jahren oder Bestehen einer Organisation, mindestens fünf Stunden in der Woche beziehungsweise 250 Stunden im Jahr ehrenamtlich engagieren. Die Karte gilt zunächst für drei Jahre, kann aber verlängert werden.