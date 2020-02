Ein Polizeiauto fährt unter Einsatz von Blaulicht und Sirene eine Straße entlang. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Archiv/Illustration

Bremen (dpa/lni) – Ein 24-Jähriger ist in seiner Wohnung in Bremen-Huchting tot gefunden worden. Seine 19 Jahre alte Lebensgefährtin habe die Polizei informiert, teilten die Ermittler am Montag mit. Gegen die Frau wurde ein Haftbefehl erlassen. Die Mordkommission gehe nach ersten Erkenntnissen von einer Beziehungstat am Freitag aus, hieß es.

