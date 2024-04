24-Jähriger stirbt bei Frontalzusammenstoß

Heemsen (dpa/lni) –

Ein 24 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Frontalzusammenstoß im Landkreis Nienburg ums Leben gekommen. Der junge Mann geriet mit seinem Auto am Montag auf einer Bundesstraße bei Heemsen aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ein entgegenkommender 65 Jahre alter Lastwagenfahrer versuchte auszuweichen, um eine Kollision zu verhindern. Der 24-Jährige lenkte seinen Wagen jedoch wieder auf seine Fahrbahn zurück, wo beide Fahrzeuge dann zusammenprallten. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Nach ersten Schätzungen der Polizei entstand ein Sachschaden von rund 108.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.