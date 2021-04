24-Jähriger steht wegen Mordes an seiner Ehefrau vor Gericht

Die Statue Justitia. Foto: Peter Steffen/dpa/Symbolbild

Bremen (dpa) – Nach dem gewaltsamen Tod seiner Ehefrau muss sich ein 24-Jähriger von Dienstag (13.30 Uhr) an wegen Mordes vor dem Landgericht Bremen verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, die 25 Jahre alte Frau Ende Oktober 2020 in der gemeinsamen Wohnung in Bremen erstochen zu haben. Nach den Ermittlungen hatte die Frau ihrem Mann gesagt, dass sie sich endgültig trennen möchte und eine neue Beziehung habe. Der Deutsche soll eifersüchtig gewesen sein, es kam zum Streit. Laut Anklage soll der Mann gesagt haben, dass er sich umbringen werde. Den Ermittlungen zufolge reichte die Frau ihm daraufhin ein Messer und wandte sich ab. Der Mann soll 14-mal in den Rücken-, Nacken- und Halsbereich seiner Ehefrau gestochen haben. Die 25-Jährige starb innerhalb weniger Minuten. (Az. 21Ks 280Js 71 280/20)

