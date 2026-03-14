24-Jähriger rassistisch beleidigt und verletzt

Bremen (dpa/lni) –

Ein 24-Jähriger ist in einem Geschäft in Bremen von einem Mann angegriffen und rassistisch beleidigt worden. Die beiden Männer seien im Eingangsbereich des Geschäfts aneinandergeraten, teilte die Polizei mit. Als der 28-Jährige den jüngeren Mann beleidigte, zog dieser sein Handy und nahm ihn auf. Der Ältere der beiden schlug dem 24-Jährigen daraufhin mit der Faust ins Gesicht und warf ihm eine Getränkedose gegen den Kopf. Anschließend versuchte er, zu flüchten.

Der 24 Jahre alte Mann lief ihm allerdings hinterher und hielt ihn fest bis die Polizei eintraf. Beide wurden leicht verletzt. Der 24-Jährige kam am Freitagabend zur Behandlung in ein Krankenhaus. Gegen den 28-Jährigen wird laut Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Auch der Staatsschutz wurde eingeschaltet.