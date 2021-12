24-Jähriger nach Gewalt in Flüchtlingsheim festgenommen

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/dpa/Symbolbild

Eschershausen (dpa/lni) – Nach einem bewaffneten Angriff in einer Flüchtlingsunterkunft in Eschershausen (Landkreis Holzminden) ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Dem 24-Jährigen werde ein versuchtes Tötungsdelikt vorgeworfen, teilten die zuständige Polizei und die Staatsanwaltschaft Hildesheim am Mittwoch mit. Nach ersten Erkenntnissen soll der Mann am Dienstag einen 20-Jährigen durch mehrere Stiche in den Oberkörper lebensgefährlich verletzt haben. Beide wohnten in demselben Zimmer. Der 20-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Er sei inzwischen außer Lebensgefahr, hieß es. Der Verdächtige stellte sich selbst der Polizei. Die mutmaßliche Tatwaffe fanden die Beamten in einem Gebüsch. Die Hintergründe der Attacke waren zunächst noch unklar.

© dpa-infocom, dpa:211201-99-212705/3