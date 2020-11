24-Jähriger mit Machete lebensgefährlich verletzt

Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht durch die Stadt. Foto: Nicolas Armer/dpa/Symbolbild

Neustadt am Rübenberge (dpa/lni) – Bei einer Auseinandersetzung in Neustadt am Rübenberge in der Region Hannover ist ein 24 Jahre alter Mann offenbar mit einer Machete lebensgefährlich verletzt worden. Ein 22-Jähriger alarmierte in der Nacht zu Samstag die Polizei, wie diese am Morgen mitteilte. Die Hintergründe des Vorfalls waren zunächst unklar.

Der 24-Jährige befand sich in seiner Wohnung und hatte beim Eintreffen der Beamten Wunden am Hals. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht und schwebte in Lebensgefahr. Der 22-Jährige war ebenfalls in der Wohnung und wurde vorläufig festgenommen. Er sei tatverdächtig, hieß es. Als Tatwaffe komme eine Machete in Frage, die in der Wohnung des 24-Jährigen gefunden wurde. Die Ermittlungen wegen versuchter Tötung wurden aufgenommen.

