24-Jähriger geht in See unter und muss reanimiert werden

Isernhagen (dpa/lni) –

Ein Mann ist in einem See untergegangen und musste wiederbelebt werden. Der 24-Jährige geriet am Nachmittag im Hufeisensee in Isernhagen nördlich von Hannover unter Wasser, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Es handele sich vermutlich um einen Badeunfall.

Als die alarmierten Feuerwehrleute an dem See eintrafen, war der Mann bereits nicht mehr im Wasser. Er wurde unter Reanimation in ein Krankenhaus gefahren. Die Feuerwehr geht davon aus, dass der Mann mit mehreren Bekannten baden war. Die Gruppe hielt sich demnach an einem nicht überwachten Teil des Badesees auf.