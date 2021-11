Das Blaulicht eines Polizeifahrzeuges leuchtet. Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Dissen (dpa/lni) – Eine 24 Jahre alte Frau ist am Dienstag in Dissen (Kreis Osnabrück) von einem 50-Jährigen mit seinem Lastwagen erfasst und tödlich verletzt worden. Der Fahrer wollte nach Polizeiangaben nach rechts in eine Straße abbiegen und erfasste dabei aus ungeklärter Ursache die Fußgängerin. Die Frau starb noch an der Unfallstelle. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock.

