24-jährige Fahrradfahrerin bei Zusammenstoß mit Auto getötet

Bad Zwischenahn (dpa/lni) – Eine 24 Jahre alte Fahrradfahrerin ist in Bad Zwischenahn (Landkreis Ammerland) mit dem Auto eines 23-Jährigen zusammengestoßen und getötet worden. Die junge Frau wollte am späten Mittwochabend an einer Kreuzung die Fahrbahn überqueren, wie ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen berichtete. Dabei sei sie in den Kreuzungsbereich eingefahren, obwohl die Ampel Rot gezeigt habe. Der Autofahrer habe nicht mehr abbremsen können und die Radfahrerin erfasst. Die 24-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Der Autofahrer erlitt einen schweren Schock und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

