232 neue Corona-Fälle in Hamburg: Inzidenz sinkt auf 115,2

Hamburg (dpa/lno) – Die Zahl der in Hamburg nachgewiesenen Corona-Infektionen hat sich am Montag um 232 erhöht. Das waren 82 weniger als am Sonntag und 38 weniger als am Montag vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen 7 Tagen, sank damit wieder von 117,2 am Vortag auf 115,2, wie die Gesundheitsbehörde mitteilte. Am Sonntag war die Sieben-Tage-Inzidenz erstmals seit zehn Tagen wieder gestiegen. Vor einer Woche hatte der Wert 136,6 betragen.

Die Zahl der an oder im Zusammenhang mit Corona in Hamburg gestorbenen Menschen blieb den Angaben zufolge (Stand Sonntag) gleich bei 1461. Seit Ausbruch der Pandemie haben sich nach Angaben der Gesundheitsbehörde nachgewiesen 70 709 Bewohner mit Sars-CoV-2 infiziert; 61 400 von ihnen gelten laut RKI inzwischen als genesen.

In den Hamburger Krankenhäusern wurden der Gesundheitsbehörde zufolge mit Stand Freitag 295 Covid-19-Patienten behandelt. Die Zahl der Patienten auf Intensivstationen liegt bei 113. Insgesamt wurden bisher in Hamburg (Stand Freitag) 482 644 Menschen geimpft (374 253 Erstimpfungen, 108 391 Zweitimpfungen).

