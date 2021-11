23 Tonnen schwere Maschine auf Autobahnauffahrt gestürzt

Ein Streifenwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Achim (dpa/lni) – Eine 23 Tonnen schwere Rübenerntemaschine ist an einer Auffahrt auf die Autobahn A27 vom Auflieger eines Schwerlasttransporters gefallen. Nach Angaben der Polizei löste sich die landwirtschaftliche Maschine beim Abbiegen auf die Auffahrt Achim-Ost aus zunächst unbekannten Gründen aus ihrer Sicherung und stürzte zur Seite. Die Fahrbahn als auch die Maschine seien am Montag stark beschädigt worden, hieß es. Verletzt worden sei niemand. Ein Kran habe die Maschine geborgen. Dafür sei die Anschlussstelle in Richtung Bremen gesperrt worden. Die Arbeiten sollten bis in die frühen Nachmittagsstunden dauern. Die Autobahnpolizei Langwedel ermittele wegen mangelnder Ladungssicherung.

