Worpswede (dpa/lni) – Ein 23 Jahre alter Autofahrer aus Gnarrenburg im Landkreis Rotenburg ist am Samstagmorgen mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Die Feuerwehr konnte den Mann auf der Ostersoder Straße bei Worpswede nur noch tot aus dem Auto bergen, wie die Polizei mitteilte. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Bislang sei davon auszugehen, dass keine weiteren Menschen an dem Unfall beteiligt waren.

