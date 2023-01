23-Jähriger soll auf seinen Onkel eingestochen haben

Nordhorn (dpa/lni) –

Ein 23-Jähriger soll seinem Onkel in der Silvesternacht in Nordhorn (Landkreis Grafschaft Bentheim) schwere Verletzungen zugefügt haben. Wie die Polizei mitteilte, kam der 46-Jährige gegen Mitternacht mit drei Stichverletzungen am Oberkörper in ein Krankenhaus. Auslöser für die körperliche Auseinandersetzung sei ein vorheriger Streit gewesen. Der 23-Jährige floh demnach nach der Tat, wurde aber festgenommen. Genauere Angaben zum Tatvorgang und den Gründen blieben am Sonntag unklar.