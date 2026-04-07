23-Jähriger nach Messerangriff außer Lebensgefahr

Hamburg (dpa/lno) –

Der bei einem Messerangriff im Hamburger Bezirk Harburg verletzte Mann schwebt nicht mehr in Lebensgefahr. Wie ein Polizeisprecher sagte, ist der Zustand des 23-Jährigen stabil. Er soll nach einem Streit am Freitagmittag in seiner Wohnung von einem 27-Jährigen durch mehrere Messerstiche lebensgefährlich verletzt worden sein. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus. Der 27 Jahre alte Verdächtige wurde am Bahnhof Harburg vorläufig festgenommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen sollte er in Untersuchungshaft kommen.