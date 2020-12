Ein Sanitäter vor einem Rettungswagen mit der Nummer des Notrufes. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Nordhorn (dpa/lno) – Ein 23-jähriger Autofahrer ist auf einer Landstraße zwischen Neuenhaus und Lage (Landkreis Grafschaft Bentheim) in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Er war zunächst eingeklemmt und wurde schwerst verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei Nordhorn mitteilte. Die Ursache für den Unfall am Samstag sei noch ungeklärt, sagte ein Sprecher.