23-Jähriger in Flüchtlingsunterkunft schwer verletzt

Hamburg (dpa/lno) –

Ein Bewohner einer Flüchtlingsunterkunft in Hamburg-Bergedorf ist von einer Gruppe angegriffen und lebensgefährlich verletzt worden. Der 23-Jährige sei nach dem Angriff in der Nacht zum vergangenen Freitag in ein Krankenhaus gebracht und notoperiert worden, sagte eine Polizeisprecherin. Es werde wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Tatverdächtig seien zwei junge Männer im Alter von 19 und 20 Jahren, die nicht in der Unterkunft wohnten. Womit der 23-Jährige angegriffen wurde, konnte die Sprecherin nicht sagen. Nach Informationen des «Hamburger Abendblatts» sollen die Angreifer mit Ketten auf ihn eingeschlagen haben. Der Hintergrund des Angriffs soll dem Medienbericht zufolge ein Streit um eine Frau sein.