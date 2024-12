23-jähriger Häftling der Jugendanstalt in Schleswig geflohen

Schleswig (dpa/lno) –

Ein 23 Jahre alter Insasse der Jugendanstalt in Schleswig ist seit Dienstagnachmittag auf der Flucht. Der Jugendstrafgefangene sei aus einem Schleswiger Krankenhaus entwichen, in dem er in Begleitung zweier Anstaltsbediensteter zur Diagnostik war, wie die Anstaltsleiterin mitteilte. Die Polizei habe unverzüglich umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Diese dauerten an.

Der Gefangene sollte den Angaben zufolge Ende Februar 2025 entlassen werden. Eine Gefahr für die Allgemeinheit bestehe nicht. Angaben darüber, warum der junge Mann in der Jugendanstalt saß, machte die Anstaltsleiterin mit Verweis auf den Persönlichkeitsschutz nicht.