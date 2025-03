23-Jähriger flieht mit Auto vor Polizei – Hauswand gerammt

Neustadt am Rübenberge (dpa/lni) –

Auf kilometerlanger Flucht vor der Polizei hat ein 23-Jähriger in der Region Hannover die Kontrolle über sein Auto verloren und eine Hauswand gerammt. In Nienburg sei der Wagen am späten Donnerstagabend Polizeibeamten aufgefallen, der Fahrer sei allerdings vor einer Kontrolle geflüchtet – und zwar deutlich zu schnell, sagte eine Polizeisprecherin. Dabei habe er mehrere rote Ampeln ignoriert. In Neustadt am Rübenberge verlor er den Angaben nach in einer langgezogenen Rechtskurve die Kontrolle über den Wagen und fuhr gegen die Hauswand.

Der 23-Jährige erlitt leichte Verletzungen und kam ins Krankenhaus. Gegen den jungen Mann seien mehrere Strafverfahren eingeleitet worden, wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, unbefugten Gebrauchs eines Autos, das ihm nicht gehörte, und Verstoßes gegen die Pflichtversicherung – der Versicherungsschutz bestand nicht mehr. Außerdem habe er keinen Führerschein besessen.