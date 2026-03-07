23-Jähriger bei Überholmanöver schwer verletzt

Meppen (dpa/lni) –

Ein Motorradfahrer ist in Meppen beim Überholversuch mit einem Traktor zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Der 23-Jährige wollte am Freitagmittag einen Traktor mit angehängter Güttlerwalze überholen und übersah dabei das Abbiegemanöver des Traktors, wie die Polizei mitteilte.

Der 23-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Sein 19 Jahre alter Mitfahrer erlitt leichte Verletzungen. Der Sachschaden wird auf rund 8.000 Euro geschätzt.