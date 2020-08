Ein Polizeiwagen steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einer Unfallstelle. Foto: picture alliance/Malte Christians/dpa/Symbolbild

Schwarzenbek (dpa/lno) – Bei einem Autounfall bei Schwarzenbek im Landkreis Herzogtum Lauenburg ist in der Nacht auf Donnerstag eine Frau gestorben. Die 23-Jährige sei als Beifahrerin in dem Auto eines 19-Jährigen mitgefahren, sagte ein Polizeisprecher. Aus unbekannter Ursache verlor der Mann die Kontrolle über sein Auto, kam mit von der Straße ab und prallte anschließend mit seinem Wagen gegen einen Baum. Die 23-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer wurde leicht verletzt.