2:3 in München: Grizzlys Wolfsburg droht Aus in DEL-Playoffs

München (dpa/lni) –

Den Grizzlys Wolfsburg droht im Playoff-Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga das Aus. Beim Titelfavoriten EHC Red Bull München verloren die Niedersachsen am Samstag die fünfte von sieben möglichen Partien nach Verlängerung mit 2:3 (1:2, 0:0, 1:0, 0:1) und liegen in der Serie mit 2:3 zurück. Sollten die Münchner am Montag (15.15 Uhr/Magentasport) in Wolfsburg gewinnen, stehen sie im DEL-Finale. Gelingt den Grizzlys der Ausgleich, gibt es ein Entscheidungsspiel an der Isar.

Die Gastgeber von Trainer Don Jackson starteten furios. Chris DeSousa benötigte 54 Sekunden zum Führungstreffer. Etwas mehr als drei Minuten später erhöhte Austin Ortega auf 2:0 (5. Minute). Wolfsburg ließ sich von dem frühen Rückstand allerdings nicht beeinflussen: Laurin Braun erzielte wiederum nur knapp eine Minute später den 1:2-Anschluss.

Wolfsburg verpasste in der Folge mehrmals den Ausgleich und scheiterte entweder an Münchens Torhüter Mathias Niederberger oder an der Latte. Erst im Schlussdurchgang wurden die Gäste belohnt: In Überzahl schoss Spencer Machacek den Puck zum 2:2 ins Tor (50.). In der Extraspielzeit sorgte dann aber Patrick Hager für die Wolfsburger Ernüchterung (64.).