220 Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein verzeichnet

Ein Abstrichstäbchen wird in einer ambulanten Corona-Test-Einrichtung gehalten. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Kiel (dpa/lno) – In Schleswig-Holstein sind binnen eines Tages 220 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Wie die Regierung am Donnerstagabend mitteilte, haben sich somit seit Beginn der Pandemie 9313 Menschen nachweislich mit Sars-CoV-2 infiziert. Am Vortag hatte die Zahl der Neuinfektionen bei 262 gelegen, davor bei 236. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg erneut um 2 – auf 194. Im Krankenhaus behandelt wurden den Angaben zufolge 119 Covid-19-Patienten. Am Mittwoch waren es 114.

