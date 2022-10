220 brennende Heuballen in Hessisch Oldendorf

Hessisch Oldendorf (dpa/lni) –

Eine Strohmiete aus etwa 220 Stohballen ist auf einem Feld in Hessisch Oldendorf (Landkreis Hameln-Pyrmont) abgebrannt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde der Brand am Donnerstagabend gemeldet. Die Feuerwehr versuchte das Feuer zu löschen, konnte das abbrennen der Rundballen jedoch nicht verhindern. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 25.000 Euro. Es wurden keine Menschen verletzt. Die Polizei ermittelt, ob es sich möglicherweise um Brandstiftung handelt.