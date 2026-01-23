2:2 zwischen Bielefeld und Kiel: Beide Serien gehen weiter

Bielefeld (dpa) –

Fußball-Zweitligist Arminia Bielefeld hat trotz einer Aufholjagd einen Befreiungsschlag verpasst. Die Bielefelder blieben beim 2:2 (0:2) gegen Holstein Kiel auch im siebten Spiel nacheinander ohne Sieg. Die Negativserie des Zweitliga-Aufsteigers dauert nun schon zweieinhalb Monate.

Zwar konnte Bielefeld den Abstiegsrelegationsplatz zunächst verlassen, sich von der Abstiegszone aber nicht groß distanzieren. Für die Kieler bedeutete das Unentschieden die fünfte Partie nacheinander ohne Niederlage. Die Störche bleiben im Tabellen-Mittelfeld.

Nach einem Platzverweis für Ivan Nekic (68. Minute) spielten die Kieler am Ende in Unterzahl. Für die Gäste trafen der Bielefelder Leon Schneider per Eigentor (33.) und Nekic per Kopfball (45.+2.). Für Bielefeld schafften Joel Grodowski per Foulelfmeter (70.) und der kurz zuvor eingewechselte Noah Sarenren Bazee (87.) noch den Ausgleich.

Bielefelder Aufholjagd wird nicht belohnt

Die Bielefelder waren schlecht ins Spiel gekommen. Nach 16 Minuten musste in der Dreierkette der an der Schulter verletzte linke Innenverteidiger Joel Felix durch Maximilian Großer ersetzt werden. In der 33. Minute grätschte Schneider eine flache Hereingabe des Kielers Harres mit einer verunglückten Rettungsaktion zum 0:1 ins eigene Tor. Kurz vor der Pause köpfte Nekic nach Ecke von Niklas Niehoff das 2:0.

In der zweiten Halbzeit wurden die Bielefelder deutlich mutiger und kamen zu guten Chancen. Ein Elfmeter nach einem Foul an dem eingewechselten Marius Wörl, für das Nekic die gelb-rote Karte sah (68.), brachte durch Grodowski den 1:2-Anschlusstreffer für die Gastgeber. In der 73. Minute traf Wörl zunächst nur die Latte, doch in der 87. Minute erzielte Sarenren Bazee noch den Ausgleich zum verdienten 2:2-Endstand.