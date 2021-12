22-jähriger überholt: 74-Jährige stirbt nach Zusammenstoß

Ein Streifenwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Uelzen (dpa/lni) – Beim Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto ist eine 74-jährige Autofahrerin ums Leben gekommen. Ermittlungen zufolge übersah ein 22 Jahre alter Autofahrer beim Überholen den Wagen, in dem die Rentnerin saß. Wie die Polizei weiter mitteilte, kollidierte das Fahrzeug des 22-Jährigen auf der Kreisstraße 3 zwischen Molzen (Kreis Uelzen) am frühen Donnerstagabend frontal mit dem Auto der Frau. Diese starb kurz nach dem Unfall im Rettungswagen. Der Unfallverursacher erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus in Uelzen gebracht. Die Straße wurde nach dem Unfall für mehrere Stunden vollständig gesperrt.

